Dramma sfiorato a Trento, lampione divelto dopo un incidente travolge mamma con due bimbi

Due bambini e la loro mamma sono stati travolti da un lampione divelto da un’auto uscita di strada. Sono poi stati trasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso ma non sono in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto verso le 18.30 a Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino.

Da quanto ricostruito dai carabinieri l’auto, che stava percorrendo Viale Piave, è uscita di strada impattando contro il palo, che è poi caduto sulla donna ed i figli, che stavano passeggiando sul marciapiedi assieme ad un’altra famiglia. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un bimbo di 6 mesi che era sul passeggino ed un altro di 5 anni. Gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari del Primiero ed il personale di soccorso.