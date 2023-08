"Pulisci la pipì a terra, schiava". Marito arrestato, ma scarcerato dopo tre giorni

L'ennesima terribile storia di violenza in famiglia si è consumata a Palermo dove una donna di 38 anni ha denunciato il marito, un 36enne, dopo aver subito violenze di ogni tipo. L'uomo è stato arrestato, ma liberato appena tre giorni dopo.

Una storia, come riporta Palermo Today, durata anni con la donna costretta a subire una serie di umiliazioni terribili. "Pulisci schiava" esclamava lui ogni volta dopo aver urinato sul pavimento di casa. Dopo aver sporto denuncia, gli agenti del commissariato di polizia di Brancaccio hanno braccato l'uomo che nel frattempo si era data alla fuga. Ha trascorso tre giorni nel carcere di Pagliarelli prima di essere scarcerato e osservare l'obbligo di dimora nella casa del padre a Reggio Calabria.

Nonostante l'obbligo di dimora, l'uomo si sarebbe nuovamente appostato sotto casa della donna che in lacrime ha richiamato la polizia. Ma oltre alla violenza e ai maltrattamenti in famiglia, l'uomo è accusato anche di revenge porn: da quanto si apprende nello smartphone conservava una serie di fotografie con pose spinte non solo della moglie, ma anche della cognata, divulgate su Whatsapp anche a qualche numero in rubrica.