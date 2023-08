Addio Michela Murgia, centinaia di persone salutano il feretro tra applausi e “Bella Ciao”. Schlein commossa, Saviano: “Lei, felice fino in fondo”

Il feretro di Michela Murgia esce dalla Chiesa degli artisti dove si è appena svolto il funerale, salutato da un lungo applauso e dalla canzone Bella ciao da parte delle centinaia di persone assiepate fuori sulla scalinata e sulla strada, a Piazza del popolo, a via del Babuino e a via del Corso. Famiglie arcobaleno, giornalisti rimasti fuori, rappresentanti del mondo della cultura e della società civile ma anche tanta gente comune che ha voluto bene alla scrittrice scomparsa giovedì.

Elly Schlein esce dalla Chiesa degli Artisti senza rilasciare dichiarazioni, apparendo visibilmente commossa. Roberto Saviano, invece, è stato accolto da un grandissimo applauso e ha ringraziato i tanti presenti al funerale della sua amica Michela Murgia. «Era accanto a me quando non c'era nessuno, era ad ogni udienza di tribunale - ha ricordato Saviano parlando con i cronisti - sapeva che questo tipo di governi, che stanno andando verso un buio autoritario, li puoi disinnescare democraticamente. Quindi un ricordo personale di Michela che ho - ha detto - è il modo in cui ha affrontato gli ultimi giorni. Non ha mai smesso di essere felice. Ha scelto di essere da che parte stare, difendere gli ultimi e i diritti. Questo per lei era il modo di essere felice».