Detenute morte al carcere di Torino, visita del ministro Nordio. E scatta la protesta: "Libertà, libertà"

Fischi e urla provenienti dall’interno del carcere di Torino si sono sentiti dall’esterno della struttura penitenziaria, mentre era in corso una visita del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che ieri due detenute hanno perso la vita, una suicidandosi e l’altra lasciandosi morire senza alimentarsi da tempo. Fonti interne riferiscono inoltre che i detenuti starebbero protestando anche con delle battiture sulle sbarre con gavette e altre stoviglie e urlano «liberà, libertà».

La protesta, da quanto è stato possibile sentire dall’esterno della struttura penitenziaria, non ha riguardato un braccio in particolare. Le urla sono arrivate all’esterno in modo uniforme da tutto il carcere e si sono sentite anche, miste a fischi, fino al cancello principale. Da qui, col passare dei minuti si sono iniziate a percepire anche le battiture dei detenuti sulle sbarre. Negli ultimi minuti da fuori è arrivato anche il rumore di forti tonfi ripetuti, come fossero grandi oggetti, forse anche mobili, sbattuti contro qualcosa. Dopo mezz'ora la protesta è rientrata.

Nordio, la mia non è un'ispezione ma vicinanza

«Non si tratta di una ispezione né di un intervento cruento ma di assoluta vicinanza: chi meglio di un ministro che ha svolto per quarant'anni la funzione di pubblico ministero conosce i disagi delle situazioni penitenziarie?». Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio al carcere delle Vallette di Torino. «Ogni suicidio in carcere è un fardello che ci angoscia ogni volta. Stamane - ha proseguito Nordio - abbiamo ascoltato tutte le proposte. Cercheremo quella che vorrei chiamare una detenzione differenziata tra i detenuti molto pericolosi e quelli di modestissima pericolosità sociale. C'è una situazione intermedia che può essere risolta con l'utilizzo di molte caserme dismesse e che hanno spazi meno afflittivi. Costruire un carcere è costoso. Usare strutture dismesse con ampi spazi secondo me è soluzione su cui bisogna iniziare a lavorare e ci stiamo lavorando con risultati che saranno forse immediati. Costruire un carcere nuovo è costosissimo, è impossibile sotto il profilo temporale, ci sono vincoli idrogeoligici, architettonici, burocratici. Con cifre molto inferiori possiamo riadattare beni demaniali in mano al ministero delle Difesa compatibili con l’utilizzazione carceraria. Bisogna garantire l’umanità del detenuto e il trattamento rieducativo», ha sottolineato il ministro della Giustizia. «Da ex pm so che quando ci sono suicidi si apre un fascicolo e la magistratura è autonoma e sovrana nelle indagini. Sono arrivato qui di corsa in aereo per dare subito un segnale di vicinanza. Per ora non ho avuto tempo di visitare il carcere, ma posso dare un giudizio di ordine generale: ho visitato molte carceri italiane e ho visto il bene e il male. So che Torino versa in condizioni di grandi criticità e per questo la visita era già stata programmata»