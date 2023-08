Incidente sulla A1: coinvolte 7 auto, 8 km di coda in direzione Napoli. Oggi atteso bollino nero sulle strade delle vacanze

Alle 7 di stamattina sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli, c'è stato un incidente all’altezza del chilometro 594 che ha coinvolto 7 autovetture. Ne dà notizia Autostrade per l’Italia in una nota. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico scorre su due corsie e si registrano 8 chilometri di coda in direzione di Napoli. Agli utenti diretti verso Napoli Aspi consiglia di uscire a San Cesareo sulla diramazione di Roma sud, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Anagni.

Oggi atteso bollino nero

Picco di traffico oggi sulle strade delle vacanze: Anas annuncia bollino nero. Per agevolare l’esodo, anche oggi dalle 8 alle 22, e domani dalle 7.00 alle 22.00, è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Le tratte interessate sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.