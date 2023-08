Taranto, neonato lasciato vicino a cassonetto rifiuti: per fortuna sta bene

Un neonato di pochissime ore è stato ritrovato questa mattina intorno alle 7 nel centro di Taranto ai piedi di un cassonetto dei rifiuti. L’ha scoperto una donna che stava recandosi a lasciare il sacchetto della spazzatura. Ha sentito piangere il piccino e lo ha subito visto. La donna ha quindi chiamato la Polizia che è arrivata sul posto. Il neonato è stato subito trasportato all’ospedale di Taranto. Sta bene, il colorito è roseo, ed era stato dato alla luce poche ore prima del ritrovamento. La Polizia sta ora visionando le immagini della videosorveglianza nell’area tra le vie Pisanelli e Principe Amedeo al fine di ricavare possibili elementi utili all’identificazione di chi ha lasciato lì il piccolo.

Era in una busta di colore verde il neonato. La donna che lo ha scoperto era nella zona del centro di Taranto col suo cane, che stava portando a spasso. Attualmente il neonato è in osservazione al Santissima Annunziata di Taranto - peraltro poco distante dal luogo del ritrovamento - e anche fonti sanitarie confermano le buone condizioni del piccolo. La zona del ritrovamento è anche vicinissima a piazza Maria Immacolata, una delle piazze centrali della città.

E’ stato richiamato dalle ferie ed è subito rientrato in ospedale il primario dell’Utin, l’Unità di terapia intensiva neonatale, Alfonso Fischetti, per occuparsi del caso del neonato. Qui è infatti attualmente ricoverato il piccino, sottoposto a controlli ed accertamenti in queste ore. Intanto si è appreso che il neonato era in una borsa di tela usata per la spesa ed accanto aveva un piccolo pelouche. Le ricerche della Polizia sono ora orientate a rintracciare la madre in quanto avendo il neonato ancora il cordone ombelicale attaccato perchè venuto alla luce da poche ora, potrebbe essere che un pezzo dello stesso cordone sia rimasto attaccato alla donna che per questo potrebbe aver bisogno di assistenza.

Si chiama Lorenzo. Parte la gara di solidarietà

Lorenzo è il nome che il personale del reparto Utin dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto ha dato al neonato che, dato alla luce da poche ore, è stato ritrovato da una donna questa mattina intorno alle 7 nel centro di Taranto, abbandonato vicino a un cassonetto di rifiuti. Il piccino, rinvenuto da un passante, è in buone condizioni. «Ho sentito il direttore generale dell’Asl di Taranto, Colacicco- dichiara Gabriella Ficocelli, assessore ai Servizi sociali del Comune di Taranto- Il neonato ritrovato stamattina nei pressi di via Pisanelli sta bene. Ed è l’unica cosa che conta».

«La burocrazia farà il suo corso - prosegue Ficocelli - ma adesso siamo tranquilli perchè il bambino è stato accolto ed ha avuto tutte le cure e l’affetto che gli spettano di diritto. Come ogni creatura che viene al mondo. Servizi Sociali del Comune stanno seguendo questa vicenda, l’unica cosa che voglio e posso anticipare è che è già partita una gara di solidarietà verso questo bambino».

«La città in queste circostanze si dimostra accogliente e capace di regalare amore incondizionato. Un grazie di cuore, inoltre, alla signora che questa mattina all’alba non ha fatto prevalere la paura e l’indifferenza e ha consegnato il bambino al sanitari. A lei e ai nostri medici e infermieri la gratitudine di tutti noi» conclude l’assessore.