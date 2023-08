Rintracciata la madre di Lorenzo, il neonato abbandonato in una busta a Taranto: è indagata per abbandono di minore

E’ indagata per abbandono di minore la 23enne georgiana che a Taranto ha abbandonato il proprio figlio ieri mattina alle 7 nel centro di Taranto vicino ad un cassonetto dei rifiuti.

E’ stata la Polizia a identificare la donna dalle immagini della videosorveglianza della zona, donna che dopo essere stata rintracciata nel pomeriggio è stata portata in ospedale, al Santissima Annunziata, per essere sottoposta a controlli medici. Rispetto alle notizie in base alle quali la giovanissima georgiana si sarebbe recata ieri mattina nell’altro ospedale di Taranto, al Punto di primo intervento del Moscati, per un controllo, è emerso da una più accurata ricostruzione dei fatti che quest’ultima donna è invece un’italiana, la quale accortasi che al Moscati non c'è la ginecologia - presente invece al Santissima Annunziata - si sarebbe allontanata dal nosocomio. Questo avrebbe destato sospetti nel personale di vigilanza, sospetti poi chiariti.

Il piccolo dato alla luce dalla georgiana, dal peso di 3 chili e al quale il personale sanitario ha dato il nome di Lorenzo, è attualmente ricoverato all’Utin in osservazione. Le sue condizioni sono buone.