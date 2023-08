Bardonecchia sommersa dai detriti, nel pomeriggio altra allerta: “Restate tutti a casa”

Il personale e i mezzi Anas al lavoro per liberare la statale 335 "di Bardonecchia" dal fango e dai detriti, dopo l’esondazione del torrente che costeggia il tracciato stradale. È ancora allerta a Bardonecchia: nel pomeriggio è previsto un nuovo temporale e il Comune ha invitato i cittadini a rimanere in casa. Mentre continuano gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza, è complessa la situazione della viabilità: dalla città infatti, al momento è possibile uscire, ma non è però possibile entrare né attraverso la strada statale né dall’autostrada. Anche per questo il Comune invita i cittadini a non utilizzare l’auto se non in caso di estrema necessità, e anche per lasciare spazio agli interventi di pulizia e bonifica delle strade.