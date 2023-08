A Saint-Tropez lascia 500 euro di mancia al termine della cena, il cameriere si stizzisce... e lo insegue: “Mi dia almeno il doppio”

Questa volta, non c'è stata nessuna sorpresa quando è stato emesso lo scontrino, ma è stato il cameriere stesso a seguire il cliente per cercare una mancia più sostanziosa. L'episodio si è verificato a Saint-Tropez, sulla Costa Azzurra, coinvolgendo un "italiano estremamente ricco" la cui identità non è ancora stata rivelata. Secondo quanto riportato dai giornali locali, l'uomo avrebbe lasciato una mancia di 500 euro al ristorante dove aveva appena cenato, ma sembra che questa cifra non sia stata considerata sufficiente. Così, il cliente è stato raggiunto nel parcheggio del ristorante e gli è stato chiesto di effettuare un ulteriore pagamento per raggiungere almeno la somma di mille euro.

Questa situazione è stata raccontata dai giornali Nice Matin e Var Matin, citando un amico francese dell'italiano coinvolto. Questo episodio fa parte di una situazione più ampia, dato che nella Costa Azzurra è emersa una polemica riguardo alle presunte "schedature" dei clienti da parte dei locali. La sindaca Sylvie Siri è intervenuta sulla questione, utilizzando parole come "racket" ed "estorsione". In risposta, ha avviato un'iniziativa chiamata "Signal Conso" che prevede l'applicazione di adesivi nei ristoranti e nei bar della città. Questa iniziativa consente ai consumatori di segnalare potenziali abusi utilizzando un QR Code.