Neonato abbandonato accanto a un cassonetto: la madre ha chiesto di vederlo

Ha chiesto di vedere e di allattare il proprio neonato la 23enne georgiana che sabato mattina ha abbandonato il piccolo davanti a un cassonetto della spazzatura del centro di Taranto. Si è trattato però solo di una richiesta, nessun seguito concreto c'è stato. La ragazza ha rivelato di aver dato alla luce il bambino - al quale i medici hanno dato il nome Lorenzo - venerdì pomeriggio nella casa dell’anziana dove fa la badante, di aver dormito la notte tenendoselo accanto per poi lasciarlo in strada la mattina seguente dopo averlo pulito, lavato e messo, nella borsa di tela che lo custodiva, anche un cambio, oltre a un lenzuolino e a una copertina. L’avvocato che assiste la ragazza, indagata per abbandono di minore, ha intanto preso contatti con il console della Georgia a Bari.