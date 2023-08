Testimonianza-choc da Bardonecchia: “Prima un enorme boato, poi il panico”. Continua la carenza idrica

«C'è stato un boato fortissimo. Poi è arrivato il panico. C'era gente che scendeva lungo la strada e diceva di non salire. Altri che salivano e dicevano di non scendere. Siamo rimasti bloccati fino a quando non ci è arrivata la voce che più sopra, oltre il primo ponte, il percorso era agibile». A parlare sono Giorgio e Maria Cristina, una coppia che ieri sera si è trovata a Bardonecchia (Torino) nel momento in cui sulla cittadina si è abbattuta una colata di fango e detriti portata da un corso d’acqua.

«Ho sentito un boato - racconta una residente - e ho visto le betulle del giardino piegarsi. Credevo che fosse un temporale e ho pensato di togliere la biancheria che era stesa ad asciugare. Come se fosse un terremoto». «Siamo senza acqua - continua- e stiamo andando a procurarcela alle fontane armati di bottiglia».