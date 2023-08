Non c'è pace in Val di Susa, altra colata di detriti a Bardonecchia

Un’altra colata detritica in Valle di Susa, una trentina di chilometri più in basso rispetto a Bardonecchia. È caduta - informa la Città metropolitana di Torino - a Giaglione (Torino) sulla strada provinciale 255 della Val Clarea, che è stata chiusa al traffico.

A causare la colata «le forti piogge». La colata «dall’alveo di un rio laterale - spiega la Città Metropolitana - si è riversata sulla strada. I mezzi della Città metropolitana di Torino e delle ditte incaricate sono intervenuti nella notte per aprire un varco e consentire il passaggio, al momento necessariamente limitato, ai mezzi di servizio».