A Cene (Bergamo) un uomo di 37 anni, di Premolo (Bergamo), è morto annegato dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Serio nelle vicinanze di un ponte. Il bagnante si è immerso in acqua e non è più uscito: chi era sulla riva del fiume con lui ha subito dato l’allarme e sul posto sono giunti i sommozzatori volontari di Treviglio, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il corpo senza vita del bergamasco è stato recuperato poco dopo. Vani per lui i soccorsi.