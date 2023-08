Tragedia in mare, giovane finisce in acqua e viene tranciato dall'elica della barca. E' disperso da ieri

Sono riprese in mattinata le ricerche del 29enne salernitano, disperso nelle acque della Costiera Amalfitana dal pomeriggio di ieri. Il ragazzo, chef in un’attività di Salerno, era in barca con altri due amici quando, probabilmente a causa di un’onda, è finito in mare. A quel punto, nel tentativo di recuperarlo, sarebbe stata effettuata una manovra errata, ferendo il 29enne con l’elica della barca. Uno degli amici si sarebbe anche lanciato in acqua per provare a recuperarlo ma il corpo è finito giù in poco tempo. La Capitaneria di Porto di Salerno da ieri pomeriggio è impegnata nelle ricerche, anche con il supporto di Guardia di Finanza e Polizia di Stato. L’attività - che si sta svolgendo nello specchio d’acqua tra il porto di Cetara e la spiaggia di Erchie (Maiori) - è andata avanti fino a notte inoltrata ed è ripresa in mattinata. Nelle ricerche sono impegnati anche i sommozzatori.