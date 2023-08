Alessandro Baricco, secondo trapianto di midollo: "La malattia si era rifatta viva, sono stati 41 giorni duri"

Nuovo trapianto di midollo per Alessandro Baricco. E’ stato lo stesso 65enne scrittore torinese a spiegare che si è sottoposto al nuovo intervento a Milano dopo quello del gennaio 2022 in cui a donare le cellule era stata la sorella. «La malattia si era rifatta viva, ho dovuto farlo», ha scritto su Facebook l’autore di «Seta» e «Oceano mare» che è afflitto da una leucemia mielomonocitica, la stessa di cui soffriva Silvio Berlusconi. «Dicono i medici (l'equipe del Dott. Peccatori, tutti serenamente bravissimi) che è andata bene e che le mie condizioni sono buone», ha aggiunto.

«Quel che so io è che sono stati 41 giorni duri, ma ora è tutto fantastico», ha rassicurato Baricco, «ce l’ho fatta anche perchè la mia compagna Gloria è una donna incredibile, la mia famiglia è fatta di gente tostissima e i miei amici non mi hanno mai lasciato solo. Oh, come vi ringrazio tutti quanti. Adesso mi rimetto in piedi guardando alberi secolari, che, come mi hanno insegnato Coccia e Mancuso, sanno vivere meglio di noi. La mia agenda dice che tornerò in pubblico il 29 ottobre 2023 al Teatro alla Scala dove farò la voce recitante in un concerto delle mitiche sorelle Labèque (che gioia, amiche mie). Nel frattempo, tutto mi meraviglierà. Un grande abbraccio».