Bambina di 11 anni scomparsa nelle acque del lago di Como: recuperato il corpo

Non ce l'ha fatta la ragazzina di 11 anni, di origini senegalesi e residente con la famiglia a Bulciago (Lecco), era dispersa da ieri pomeriggio nelle acque del ramo lecchese del lago di Como, di fronte all’abitato di Mandello del Lario. La piccola era entrata in acqua in cerca di refrigerio come tanti villeggianti e gente della zona quando è scomparsa in profondità nel lago ma vicino alla foce del torrente Meria, nelle vicinanze del Lido.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la piccola non sapesse nuotare. È stato dato l’allarme e sul posto sono stati inviati ambulanza, automedica e forze dell’ordine, con anche i vigili del fuoco con una squadra nautica. Allertato anche un elicottero con i sommozzatori per le ricerche. Col passare delle ore le speranze di ritrovare Fatou, viva si sono però affievolite.

Sul campo, a Mandello del Lario, oltre ai vigili del fuoco di Bellano che sono stati al lavoro con il sonar da questa mattina, erano operativi anche sommozzatori specialisti di Genova e un nucleo di sommozzatori di Torino con immersioni sino a 60 metri, grazie all’uso di specifiche miscele sintetiche, e immersioni classiche.

Sono stati proprio i sommozzatori dei vigili del fuoco a recuperare il corpo senza vita della 11enne.