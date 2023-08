Bimba di 3 anni precipita in un dirupo: trasportata d'urgenza in ospedale

Una bambina di 3 anni è precipitata in un dirupo mentre assieme ai genitori stava percorrendo la Viel del Pan (il sentiero del pane) a Canazei, in valle di Fassa. A dare l’allarme, verso le 11.45, sono stati i genitori della piccola. Al momento l’intervento è in corso e non si conoscono le condizioni della piccola. Il sentiero dove è avvenuto l’incidente è molto conosciuto e frequentato e segue la catena montuosa che separa il Gruppo del Sella dalla Marmolada.

Fortunatamente l’erba ha attutito la caduta tanto che la bambina è sempre rimasta cosciente. L’allarme al Numero unico 112 è arrivato poco prima di mezzogiorno e sono intervenuti i soccorritori della Stazione Alta valle di Fassa con l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Una volta in quota i soccorritori e l'equipe sanitaria hanno prestato le prime cure alla bambina, che è stata trasportata poi all’ospedale Santa Chiara di Trento.