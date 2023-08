Un tribunale saudita ha confermato anche in appello la condanna a 6 mesi per possesso di droga a carico della giovane hostess italiana Ilaria De Rosa, in carcere in Arabia dallo scorso 4 maggio.

La giovane, che risiedeva da pochi mesi a Gedda ed era dipendente della compagnie lituana Avion Express, ha già scontato oltre metà della pena, e la sua detenzione è destinata a durare fino al prossimo novembre, quando sarà espulsa dal Paese.