Trovato il corpo senza vita di Alessia Protospataro. Era scomparsa quattro giorni fa in Val Vigezzo

Ritrovata priva di vita Alessia Protospataro, la 49enne turista milanese dispersa in Val Vigezzo dalla scorsa settimana. Le ricerche duravano ormai dal 13 agosto. A individuare il corpo senza vita della donna è stato un tecnico di soccorso alpino civile che partecipava ai sorvoli dell’elicottero della Guardia di finanza. Alle ricerche hanno partecipato in modo attivo anche Vvff e protezione civile. Al momento non ci sono altri particolari. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Verbania.