Becca un ladro in casa: a 90 anni nonno coraggio lo mette in fuga e lo fa arrestare

Scopre un ladro in casa e a 90 anni riesce a metterlo in fuga. Nonno 'coraggiò nel Sannio, a Montesarchio: ha visto un estraneo che rovistava nell’armadio e nonostante questo non si è tirato indietro ma ha cercato di raggiungere la stanza dove si stava mettendo in atto il furto.

Il ladro, visto che era stato scoperto, è scappato rompendo una finestra. I carabinieri hanno avviato le ricerche e seguendo proprio le tracce ematiche del ladro rimasto ferito, sono arrivati all’abitazione di un pregiudicato.

Aveva la mano fasciata, sulla maniglia c'era del sangue ed è stato trovato in possesso di 21 chiavi di proprietà del nonno novantenne. Per l’uomo, conosciuto dalle forze dell’ordine per analoghi precedenti e ritenuto responsabile di furto aggravato, sono stati disposti i domiciliari.