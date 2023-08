Botte e insulti alla moglie ad Andria: lei chiama il 113 e lo fa arrestare

Non era la prima volta che era violento con la moglie. Insulti e minacce erano quasi all’ordine del giorno. Parole brutali pronunciate anche in presenza dei loro due figli, uno dei quali ancora minorenne. L’ultima lite però è finita in una aggressione con l’uomo, un 53enne di Andria, che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. In manette è finito perché la vittima lo ha denunciato. È stata lei a chiamare il 113, terrorizzata dal padre dei suoi figli.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura coordinati dalla Procura di Trani, appena l’hanno raggiunta a casa, in una zona semicentrale di Andria, l’hanno tranquillizzata e aiutata. E lei ha raccontato quanto aveva vissuto. I due, dopo un matrimonio di una ventina di anni, avevano deciso di mettere fine alla loro relazione. Il giudice aveva deciso che il 53enne avrebbe dovuto lasciare la loro abitazione. Lui però, non lo ha fatto: ha continuato a stare lì, tra quelle mura costruite con la moglie e in cui i due figli stavano crescendo.

Il passato burrascoso, ma mai spifferato, associato a un presente complicato dalla separazione sono stati per la donna, di poco più giovane del marito, tremendi: insulti, minacce e offese erano quasi quotidiane. Lei è stata in silenzio per tutelare i figli ma l’ultimo litigio è stato più acceso del solito. In casa i due avrebbero iniziato a discutere per qualcosa di poco conto. Le voci, sempre più alte nei toni, che si accavallano. Le frasi che diventano violente e minatorie. Poi l'aggressione fisica: qualche spintone seguito da un forte schiaffo. Lei che rimane senza fiato, sconvolta.

«Aiutatemi», è la richiesta al 113. I poliziotti arrivano da lei e applicano procedure e norme di tutela inserite nel codice rosso. Lui finisce prima in carcere, per qualche vecchio procedimento a suo carico, poi agli arresti domiciliari a casa del fratello. Lei invece ricomincia a vivere, lontano da soprusi e ingiurie. L’arresto non è la sola misura eseguita dalla polizia di Stato ad Andria nelle ultime settimane per violenza sulle donne. Altri tre uomini sono stati raggiunti da provvedimenti restrittivi. Si tratta di un 49enne che avrebbe maltrattato la moglie anche in presenza dei loro figli minorenni, di un 72enne denunciato dalla consorte che sarebbe stata più volte aggredita e minacciata di morte anche con un coltello da cucina e di un uomo incapace di intendere e di volere, finito in una comunità terapeutica perché avrebbe più volte vessato la madre a cui chiedeva soldi per l’acquisto di droga.