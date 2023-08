Catturato Sacha Chang, il 21enne che ha ucciso il padre e l'amico di famiglia nel Cuneese

E’ stato rintracciato e catturato dai carabinieri Sacha Chang, il 21enne olandese accusato di avere ucciso a coltellate il padre e il proprietario della casa che li ospitava, un amico di famiglia, a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. Il giovane, che si era dato alla fuga nei boschi della Val Corsaglia, si è chiuso nel silenzio quando tre carabinieri della stazione di Limone Piemonte lo hanno arrestato. Il ragazzo, una volta bloccato, non ha opposto resistenza e, con lo sguardo perso nel vuoto, ha preferito non parlare. Non era armato al momento dell’arresto.

Sacha era ospite, per un periodo di vacanza, nella casa di un amico del padre, in paese. In quell'abitazione nel pomeriggio del 16 agosto sarebbe scoppiato un litigio, per motivi al momento sconosciuti: secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri del comando provinciale di Cuneo, il giovane ha afferrato un coltello e ha colpito il padre, ferendolo mortalmente, e il proprietario di casa. Quest’ultimo, per la gravità delle lesioni riportate, è stato trasportato con un elicottero del 118 in un ospedale di Torino, ma è deceduto in serata. Scattato l’allarme, è partita la caccia all’uomo, che ha visto impegnate decine di carabinieri nei boschi attorno a Montaldo Mondovì mentre un elicottero dell’Arma sorvolava incessantemente la zona.