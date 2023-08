Dramma sfiorato a Perugia, insulta e accoltella la compagna: è accusato di tentato omicidio

Ha riferito alla polizia di essere stata colpita con un coltello al fianco dal compagno, una trentunenne soccorsa a ridosso del centro storico di Perugia. L'uomo è scappato dopo una lite ed è ora ricercato essendo stato ipotizzato a suo carico il reato di tentato omicidio aggravato. L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Gli agenti, a seguito di richiesta al numero unico di emergenza europeo, sono intervenuti in piazza Grimana dove era stata segnalata una violenta lite tra una coppia. Gli operatori delle Volanti hanno quindi trovato il personale del 118 intento ad apprestare le prime cure ad una straniera. Sentita in merito all’accaduto, ha dichiarato alla Polizia - si legge in un comunicato della Questura - di avere avuto una violenta lite con il compagno che l’aveva prima insultata e percossa con dei pugni e dei calci e, in seguito, accoltellata. Per poi far perdere le sue tracce dandosi alla fuga. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo, a causa di quelle che sono definite ripetute condotte aggressive nei confronti della trentunenne, era stato raggiunto, lo scorso 9 agosto, dalla misura del divieto di avvicinamento.