Femminicidi, 75 donne uccise nel 2023 e quelle denunce per stalking che non servono a niente. Roccella: "Subito la legge"

Dall’inizio dell’anno, nei primi sette mesi e mezzo del 2023, sono state uccise 75 donne. Ma è un numero che in tutti i report ufficiali pubblicati in questi giorni ancora non compare. Perché c'è un femminicidio ogni tre giorni e tanto basta a rendere subito obsoleto qualsiasi monitoraggio, anche il più aggiornato come quello settimanale del ministero dell’Interno.

E così dal governo arriva l’appello alle forze politiche affinché agevolino l’iter parlamentare della stretta contro la violenza sulle donne, approvata dal Consiglio dei ministri a giugno scorso con un disegno di legge che mira ad «agire tempestivamente ed efficacemente» e che a settembre arriverà in commissione giustizia alla Camera. «Siamo certi che ci sarà l'impegnò di tutti, senza distinzioni di parte, affinché diventi presto legge dello Stato», ha detto all’ANSA la ministra della Famiglia Eugenia Roccella.

Sessanta donne su 75, dicono le statistiche, sono state uccise in ambito familiare/affettivo, 37 dal partner o dall’ex. Anna Scala, 56 anni, è l’ultima vittima per ordine di tempo e che ancora non compare negli elenchi online che si riducono a numero. E’ stata accoltellata a morte a Piano di Sorrento, il 17 agosto, dall’ex compagno, da quell'uomo che aveva già denunciato due volte per stalking, anche se non è servito a niente. Salvatore Ferraiuolo, che non era sottoposto ad alcuna misura cautelare, l’ha ammazzata colpendola alla schiena e poi ha abbandonato il suo cadavere nel bagagliaio dell’auto.

Sono diverse, tante e troppe le storie di femminicidi avvenuti nonostante le denunce. Stando agli ultimi dati pubblicati dal Viminale, le denunce per stalking, rispetto ai primi sette mesi del 2022, sono diminuite. Da 11.160 si è passati a 8607. Un calo che, però, apre a molti interrogativi e che non riflette un Paese senza violenze.

Celine Frei Matzohl, 21 anni, è stata uccisa dal suo ex Omer Cim, 28 anni, con nove coltellate. Il corpo della ragazza è stato trovato in casa dell’uomo, a Silandro, in Alto Adige, mentre lui tentava di fuggire in Austria. La vittima a giugno lo aveva denunciato ai carabinieri dopo essere stata percossa e minacciata e subito era scattato il «codice rosso». In questo caso non era stato possibile chiedere le misure cautelari perché si trattava di un unico episodio.

Anche Mariella Marino, 56 anni, si era rivolta alle autorità dopo le minacce dell’ex marito, Maurizio Impellizzeri. Era stato condannato, doveva seguire un percorso di riabilitazione in un centro antiviolenza, ma continuava a non rassegnarsi alla separazione. A luglio scorso ha, quindi, aspettato Mariella all’uscita di un supermercato e l’ha rincorsa per poi ucciderla con tre colpi d’arma da fuoco, in pieno centro, a Troina, nell’Ennese.

Un «ciclo di violenza» che il governo vuole, quindi, interrompere con la prevenzione, con un disegno di legge che «è in campo ed è già stato assegnato alla commissione giustizia della Camera». Verranno, quindi, rafforzate «le misure di prevenzione, l’uso più stringente dell’ammonimento, il potenziamento del braccialetto elettronico, l’arresto in flagranza differita, la previsione di tempi rapidi e certi per la valutazione del rischio da parte dei magistrati e per l'applicazione delle misure dopo le tante condanne che l’Italia ha ricevuto per ritardi drammatici che sono costati la vita a tante donne», spiega ancora la ministra Roccella. «Agire sulla prevenzione, con tempestività, può significare davvero salvare delle vite», conclude.