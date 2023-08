Il femminicidio di Anna Scala accoltellata dall'ex: la vittima aveva denunciato 2 volte il suo assassino

Anna Scala, 56 anni, l’ultima vittima di femminicidio in Campania, accoltellata alle spalle ieri in un parcheggio di un condominio a Piano di Sorrento, il corpo gettato nel bagagliaio della sua auto, aveva denunciato il suo ex due volte.

E' uno dei dettagli che emergono a poche ore dall’omicidio e dal fermo dell’uomo, Salvatore Ferraiuolo, 54 anni. L’uomo non era stato però sottoposto ad alcuna misura restrittiva. La donna si era rivolta la prima volta alle forze dell’ordine il 24 luglio scorso a Massa Lubrense, denunciando atti persecutori nei suoi confronti, e poi ancora il giorno dopo a Piano di Sorrento. Nel frattempo, si era trasferita dalla madre. La coppia non aveva figli in comune.