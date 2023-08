Neonato abbandonato vicino a un cassonetto: la mamma lo ha riconosciuto

Lo ha riconosciuto come proprio figlio la 23enne georgiana che sabato scorso - dopo averlo partorito in un’appartamento dove faceva la badante ad un’anziana - aveva abbandonato il neonato davanti ad un cassonetto dei rifiuti nel centro di Taranto. Il riconoscimento del bambino è avvenuto oggi e la madre ha anche cambiato il nome del piccolo: adesso si chiama Gabriele e non più Lorenzo, come lo avevano chiamato i medici all’arrivo in ospedale.

Fatto il riconoscimento da parte della donna, ora c'è da vedere l’affidamento del neonato. Su questo la posizione della madre è ancora al vaglio della Procura dei minori di Taranto, visto che la donna è stata indagata per abbandono di minore. Il neonato è ancora in ospedale in terapia intensiva. La madre è invece in una struttura protetta dalla quale esce ad intervalli orari per poter effettuare l’allattamento.