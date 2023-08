Voghera, sfonda a calci un portone e muore dissanguato: voleva incontrare una ragazza

E’ stato identificato dalla polizia l'uomo che ieri è morto dissanguato a Voghera (Pavia), dopo aver sfondato a calci la porta a vetri di un palazzo. La vittima si chiamava Josep Uwhuba Ogaga, un cittadino di origini nigeriane domiciliato nella città oltrepadana: avrebbe compiuto 36 anni proprio oggi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe avuto un’accesa discussione al citofono con una ragazza di 23 anni, originaria del Togo, che abita nel condominio.

Tra i due non vi sarebbe stata una relazione, ma solo una semplice conoscenza che forse è stata fraintesa dal 36enne. La rabbia del nigeriano è esplosa quando ha saputo che la 23enne viveva con un altro uomo. A quel punto ha preso calci la porta dell’ingresso: i vetri gli hanno reciso entrambe le arterie femorali sino a procurandogli la morte, nonostante l'immediato intervento degli operatori del 118 e il trasferimento in ospedale. Un decesso che, stando alle prime risultanze dell’inchiesta, dovrebbe essere considerato come un evento accidentale, escludendo così possibili responsabilità di altre persone.