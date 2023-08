Ucraina, il cardinale Zuppi al Meeting di CL: trovare pace giusta con dialogo non con armi

«Dobbiamo cercare tutti gli strumenti che possano ricomporre i conflitti perchè il dialogo non è tradire le ragioni, non è accettare una pace ingiusta». Occorre «trovare una pace giusta e sicura, non con le armi ma con il dialogo. Questo credo che sia indispensabile per questa tragica guerra in Ucraina": lo ha detto Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, intervistato al Meeting di Cl a Rimini.

«La pace richiede la giustizia e la sicurezza. Non ci può essere una pace ingiusta anche perchè sarebbe la premessa per la continuazione dei conflitti. Deve essere una pace giusta. E non dimentichiamo che c'è un aggressore e un aggredito». Per il presidente della Cei «deve essere una pace sicura che possa permettere alle persone di guardare con fiducia al futuro e la sicurezza richiede sempre il coinvolgimento di tutti. Se vuoi la pace prepara la pace. E’ questo il grande impegno che dobbiamo cercare con responsabilità».

L’arcivescovo di Bologna incaricato dal Pontefice nella missione di pace ha ricordato poi che Papa Francesco «ci chiede di non abituarci alla guerra. A me e a tanti ha commosso la commozione di Papa Francesco l’8 dicembre a Piazza di Spagna con lo struggimento di fare proprio il dolore del popolo ucraino colpito dalla guerra».

«L'amicizia sociale - ha detto il cardinale - è un liberare da tanta rabbia, odio, individualismo. La Fratelli tutti, di papa Francesco, raccoglie i tanti sogni della generazione che ci ha preceduto, che ci ha consegnato dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale i desideri e gli strumenti per un mondo di pace». Una missione mossa dallo struggimento: «Papa Francesco ci chiede di non abituarci alla guerra. A me ha commosso la commozione di papa Francesco l’8 dicembre in Piazza di Spagna. Dobbiamo continuare ad avere lo stesso struggimento: ogni giorno che passa vuol dire tante persone che muoiono, l’odio diventa più profondo, l’inquinamento diventa più insopportabile. E’ davvero una guerra mondiale, non solo a pezzi, che già coinvolge tanto», rileva Zuppi.

La missione del cardinale Zuppi nasce da questo. E di fronte all’attesa che in tanti ripongono in questa missione l’arcivescovo di Bologna ricorda: «Pace non significa tradimento. La pace richiede la giustizia e la sicurezza. Non ci può essere una pace ingiusta, premessa di altri conflitti, c'è un aggressore e un aggredito, e serve una pace sicura per il futuro». Attenzione per «la parte umanitaria», con i bambini ucraini che sono in Russia per «provare a capire cosa si può fare per il ritorno di chi deve tornare nelle proprie case». Alla domanda su come stia vivendo questa missione di pace, il presidente della Cei ammette: «Vivo con la consapevolezza di quanta gente prega per la pace. Mi dà una responsabilità in più, ma anche il senso di una grande invocazione che ci spinge a trovare la via della pace». Come per la pandemia, «dobbiamo fare tesoro anche di questo per trovare gli strumenti che possano comporre i conflitti».