Rissa al bar, colpi di sedie e bicchieri rotti tra due coppie di fidanzati

Rissa al bar tra due coppie di fidanzati nel Reggiano, finita con 4 denunce e bicchieri infranti usati come arma di minaccia. Il barista ha tentato invano di portare la calma, vedendosi poi costretto a chiedere l’intervento dei carabinieri della Tenenza di Scandiano, che hanno poi dovuto chiamare dei rinforzi e anche gli agenti della Polizia locale per far tornare la situazione alla calma.

A dare il via alla lite, le due donne che per futili motivi hanno incominciato dapprima a scambiarsi offese per poi passare allo scontro fisico. L’intervento di uno dei fidanzati in difesa della sua ragazza ha scatenato anche l’altro uomo, con le sedie del bar che iniziavano a volare assieme ai bicchieri. Ala fine i 4 sono rimasti illesi, ma portati in caserma sono arrivate le denunce per concorso in rissa nei confronti di un 40enne e della sua fidanzata 28enne, residenti a Scandiano, e di 54enne di Scandiano e della sua compagna 47enne, residente a Reggio Emilia.