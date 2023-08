Ventenne ucciso a coltellate nel centro di Modena, tra turisti e passanti

Sono due uomini le persone ricercate per l’omicidio avvenuto ieri in centro a Modena di un ventenne. Si tratta di un giovane africano colpito da circa dieci coltellate in mezzo alla strada nel capoluogo emiliano, tra cittadini e turisti, attorno alle 18.30. Sul fatto indaga la Squadra Mobile della questura modenese i cui uomini stanno setacciando le telecamere a circuito chiuso della zona e analizzando i racconti dei testimoni. Secondo quanto emerso, il giovane sarebbe già stato oggetto di minacce e aggressioni nei giorni precedenti al delitto.