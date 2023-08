E' morta dopo un mese di agonia Piera Marinilli, la poliziotta coinvolta in un incidente

Non ce l’ha fatta Piera Marinilli, poliziotta di 54 anni in servizio a Sulmona (L'Aquila), che lo scorso 4 luglio è stata coinvolta in un incidente con la propria automobile, lungo la strada statale 17, nei pressi della ex sede dell’Istituto Agrario di Pratola Peligna. Il decesso è stato accertato alle prime luci dell’alba, intorno alle 06:30, dai medici dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove la donna era stata trasferita dallo scorso 2 agosto, nel reparto di Rianimazione. Marinilli, il pomeriggio del 4 luglio, era alla guida della sua Lancia Y, quando improvvisamente, per un malore o per distrazione, ha perso il controllo della vettura, invadendo la corsia opposta di marcia sulla quale procedeva un tir.

Il frontale, la corsa all’ospedale dell’Aquila e gli interventi per ridurre quel trauma cerebrale che fin da subito ha fatto capire le condizioni critiche dalla poliziotta. Poi le operazioni per stabilizzare prima il femore e, successivamente, la colonna vertebrale, con la donna in coma farmacologico. Successivamente il trasferimento all’ospedale di Teramo, nel reparto per il trattamento delle complicazioni dell’apparato respiratorio. Troppo grave il quadro clinico, tanto da rendere necessario un nuovo trasferimento nell’ospedale del capoluogo, nel reparto di Rianimazione, dove i medici hanno tentato, senza successo, di risvegliare la cinquantaquattrenne.