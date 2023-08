Stupro di gruppo a Palermo, Ermal Meta: "Non scateno l'odio, è giusto punire". E le vittime gli scrivono: "Sono stata stuprata a 15 anni"

"Quando subisci uno stupro quel dolore dura per sempre. Ciò che ho scritto è stato dettato dalla rabbia": così Ermal Meta ha precisato il senso del suo sfogo sui social contro lo stupro di gruppo a Palermo, intervistato da Giorgia Cardinaletti a TG1 Mattina Estate. «Io non ho scatenato nessun odio», ha aggiunto il cantautore di origine albanese rispondendo alle polemiche, «l'odio viene scatenato da una certa passività. Spesse volte il non interesse su quello che accade viene travestito da una sorta di garantismo, e non può essere più così».

Meta aveva augurato agli autori della violenza, se saranno reclusi, di «finire sotto 100 lupi in modo», aveva aggiunto, «che capiate cos'è uno stupro». L’allusione era a un messaggio scambiato dagli stupratori in chat dopo la violenza: «Eravamo 100 cani sopra una gatta».

«Ciò che ho scritto d’istinto è stato dettato dalla rabbia di un libero cittadino», ha spiegato il cantautore, «il dolore non deve essere necessariamente personale per poterlo sentire. Ho conosciuto persone che hanno subito stupri e dopo vent'anni il loro dolore è ancora vivo». «Quando compi uno stupro», ha aggiunto, «l'eco di quel crimine dura per tantissimo tempo. Io non ho conosciuto stupratori che hanno fatto 25 anni di galera, ma ho conosciuto vittime di stupro che hanno fatto 20 anni di psicofarmaci. Non è quella forse una prigione?».

«E' giusto educare», ha concluso il cantautore, «ma è giusto anche punire qualora l’educazione non funzioni. Tutti i giorni incontro persone che esprimono le proprie paure e la più grande paura è diventata quella dell’altro».

"Sono stata stuprata a 15 anni", le vittime scrivono a Meta

«Sono stata stuprata a 15 anni": è l'inizio di una delle testimonianze di vittime di violenza sessuale che hanno scritto a Ermal Meta, dopo che l’artista ha preso posizione sui social contro gli stupratori di Palermo. E' stato lo stesso cantautore a condividerle sulle storie di Instagram. «So di aver postato cose che fanno male, ma - scrive il musicista - è un male necessario, reale. Sono persone quelle che mi hanno scritto, persone reali, di un paese reale, con fardelli reali, da portare con sé in ogni momento della loro vita. Provate a leggerli. Quando avrete finito di indignarvi per le mie parole, provate a mettervi nei loro panni. Chissà se arderete della stessa passione. Questo è il paese reale».

Tante le storie, tutte anonime. «Caro Ermal, sono stata stuprata il 26 dicembre del 2000...dopo 23 anni non riesco ancora a confessarlo a mio marito, provo vergogna». Una donna, stuprata dallo zio a 5 anni, confessa che «vorrei dire a quelle persone che parlano, parlano, parlano che vivere con un trauma così non è facile, lavarti fino a farti uscire il sangue dalla pelle perché ti senti sporca è un orrore». E poi la straziante testimonianza di una donna, che racconta della sua amica che, nonostante un marito e una figlia amatissimi, non ce l’ha fatta più a sostenere l’enorme dolore che lascia uno stupro e una mattina, dopo aver portato la bimba a scuola, è tornata a casa e si è impiccata. «Mi sembra chiaro - scrive Meta - che servano leggi stringenti per far sentire le donne che subiscono abusi e molestie in grado di denunciare senza alcuna remora, senza sfiducia e senza paura. Se per questo volete crocifiggermi, non stancatevi a tirarmi su che sulla croce ci salgo da solo». Tra i commenti al post, anche quello dell’attrice Elena Sofia Ricci: «La tua anima bella non può essere fraintesa. A 12 anni tentai di proteggermi con un disegno che avevo fatto ... un foglio di carta colorato, dall’abuso di un signore molto grande e molto stimato che conosceva bene la mia famiglia. Ho potuto parlarne solo pochi anni fa. Segni che restano per sempre».