Uccide il padre con un bastone e si toglie la vita, tragedia a Marina di Fasano

Omicidio suicidio a Savelletri, Marina di Fasano in provincia di Brindisi. Un uomo si è tolto la vita dopo essersi reso conto di aver ucciso il padre in seguito ad un litigio tra le mura di casa. Sul grave episodio di cronaca indagano i carabinieri.

Dai primi riscontri pare che l’omicida suicida, 36 anni, avessi aggredito prima verbalmente e poi fisicamente con un bastone il padre di 71 anni. L’anziano è stato condotto in gravi condizioni in codice rosso in ospedale, ma non ce l’ha fatta. Poco dopo l’accaduto il corpo del figlio è stato rinvenuto privo di vita. Si ipotizza si sia impiccato, il folle gesto potrebbe essere maturato dopo aver appreso di aver causato la morte del padre.