Mamma e figlia investite sulle strisce a Fano, grave la bimba

Sono ricoverate all’ospedale regionale di Torrette di Ancona una turista trentenne e sua figlia di 5 anni, investite da un furgone mentre attraversavano le strisce pedonali. L’incidente si è verificato a Fano, in località Torrette, lungo la Statale 16, all’altezza di un camping. Mamma e figlia sono state trasferite in ospedale con l’eliambulanza: da quanto si è appreso, la bambina è in gravi condizioni, mentre la donna è stata ferita in modo più lieve. Illeso il padre, che aveva già attraversato la strada. La famiglia, residente in Piemonte, era in vacanza. Sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale per stabilire la dinamica dell’incidente.