Passeggero tenta di imbarcare sull'aereo un'anguria intera tra i bagagli, virale la foto dell'insolito souvenir dalla Puglia

Chi torna dalle vacanze in Puglia porta spesso con sé un ricordo tangibile della regione, talvolta nel senso letterale. Un passeggero all'aeroporto di Brindisi ha tentato di imbarcare un'anguria intera come se fosse uno zaino o un laptop. Antonio Vasile, presidente Aeroporti di Puglia, ha condiviso l'insolito episodio su Facebook, chiedendosi se non si stia esagerando nel voler portare a casa un pezzo della Puglia. La foto, naturalmente, è già virale sui social media.