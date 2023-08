Risucchiato dal ventilatore da lui stesso pregettato: così è morto l'ingegnere Paolo Tamburini a Senago

Era stato proprio Paolo Tamburini, l'ingegnere 50enne morto ieri dopo essere stato risucchiato da un grande ventilatore in un’azienda a Senago, Milano, a progettare quel macchinario, a seguirne la fase di costruzione e proprio ieri si stava occupando del collaudo. Da quanto si è saputo, davanti a quel ventilatore industriale era stata collocata anche una paratia di sicurezza, ma il 50enne sarebbe stato trascinato all’interno della ventola forse per un’imprudenza, stando ai primi rilievi, per una mossa sbagliata.

Sono dettagli che emergono dalle indagini per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, di cui si sta occupando la Procura di Milano con la squadra specializzata di polizia giudiziaria. Il fascicolo è passato dal pm di turno Cecilia Vassena al dipartimento 'ambiente, salute, sicurezza, lavorò guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano ed è stato assegnato al pm Sara Arduini.

Tamburini, che viveva a Novi Ligure (Alessandria) e lavorava per la Prisma Impianti spa, stava collaudando il ventilatore, della grandezza di quattro metri per quattro, all’interno della Acovent srl di Senago. Alcuni dipendenti poco dopo le 14 di ieri si sono accorti che Tamburini, prima impegnato nelle operazioni, non era più davanti a quella macchina e hanno poi capito cosa era successo. Non sarà possibile effettuare l’autopsia sui resti del corpo, stando a quanto spiegato dagli inquirenti.