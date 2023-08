Tenta il suicidio in carcere Gabriele Padovani, accusato di aver ucciso a martellate la sua ex Alessandra Matteuzzi

Si terrà stasera a Bologna alle 20.45 una fiaccolata in memoria di Alessandra Matteuzzi, la 56enne ammazzata un anno fa a martellate sotto la sua casa di Bologna e per il cui omicidio si trova rinchiuso in un istituto detentivo psichiatrico l’ex fidanzato 27enne Gabriele Padovani. L’uomo, secondo quanto emerso, è in preda ad allucinazioni e a fine luglio ha tentato il suicidio tagliandosi ripetutamente gli avambracci e il collo.

L’autopsia ha accertato quasi venti martellate al volto e alla testa, oltre a diversi colpi con una panchina di ferro scaraventata addosso alla donna dalla furia incontrollabile dell’uomo, un ex calciatore e modello di origine marchigiana. L’accusa per lui è di omicidio pluriaggravato da premeditazione, futili motivi e stalking. Il processo a carico di Padovani prosegue in Corte di Assise a Bologna: si aperto a inizio maggio e la prossima udienza è prevista per il 2 ottobre dove verranno sentiti i primi teste. A giudizio sono finite anche quattro persone che sono accusate di aver denigrato e offeso sul web la memoria della vittima, sebbene gli 'haters' segnalati dalla famiglia siano molti di più.