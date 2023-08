Una tempesta si abbatte su La Mecca: le persone trascinate via dal vento

La regione della Mecca è stata sferzata da violenti temporali con fulmini e venti fino a 80 km/h, creando disagi ai fedeli che stavano compiendo il pellegrinaggio intorno alla Kaaba. Ieri notte il cielo è stato illuminato da un fulmine che ha colpito l’iconico hotel Fairmont Makkah Clock Royal Tower, come mostrato da un video diffuso sui social, mentre sul quartiere della Mecca di Al-Kakkiyah sono caduti 45 mm di pioggia in 24 ore.

Filmati girati da residenti della città sacra dell’Islam hanno mostrato pellegrini fuori dalla Grande Moschea caduti a terra a causa del vento e del pavimento reso scivoloso dalla pioggia. Per oggi sono previste ulteriori tempeste che porteranno pioggia, vento e tuoni nella regione della Mecca e altrove nell’Arabia Saudita occidentale.