Minorenni pestati dal "branco" a Brindisi, uno è grave

Due ragazzi minorenni sono rimasti coinvolti in un pestaggio ieri sera a Brindisi e sono stati ricoverati in ospedale. I carabinieri indagano su quanto accaduto in via Appia davanti alla fermata dell’autobus. Quel che è certo è che le vittime, cugini di 17 anni, sono stati avvicinati da altri quattro ragazzi che hanno iniziato a picchiarli selvaggiamente, non è chiaro per quale ragione. Sono stati alcuni passanti per primi a prestare soccorso ai due, poi sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. I ragazzi sono stati condotti all’ospedale Perrino, a Brindisi, ma uno dei due versa in condizioni più gravi e ha ferite e traumi al volto e sarà trasferito a Bari. Gli investigatori sono alla ricerca dei filmati di telecamere di videosorveglianza.