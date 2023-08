Si tuffano nel torrente per salvare il cane, ritrovati i corpi di Rosa Corallo e Veronica Malini

Ultimo viaggio insieme per Rosa Corallo e Veronica Malini, le due inseparabili amiche della provincia di Lecco, morte nel torrente che nasce dal ghiacciaio Fellaria, in alta Valmalenco, per salvare il cane di una delle due finito nelle impetuose acque del torrente.

In questi momenti un elicottero della Guardia di Finanza, decollato dalla base aerea di Venegono (Varese), sta portando i sacchi-salma all’aviosuperficie di Caiolo (Sondrio), da dove il carro funebre preleverà i cadaveri per portarli all’obitorio dell’ospedale civile di Sondrio, per porli a disposizione della Procura di Sondrio diretta da Piero Basilone.

Una delle due donne è stata ritrovata circa 200 metri più in basso rispetto al ponticello vicino a dove era entrata in acqua e poi l’altra, 150 metri sopra la diga. Alle ricerche hanno partecipato cinque tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico specializzati nel soccorso in forra della squadra regionale lombarda, provenienti da diverse province, e nove tecnici della stazione del Soccorso Alpino Valmalenco. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. La Guardia di Finanza era presente con le unità del soccorso alpino e con l’elicottero, che stamattina all’alba ha portato in quota i soccorritori nella zona del rifugio Bignami. Le squadre sono state dislocate in tre punti differenti e i soccorritori hanno ricominciato questa mattina le ricerche interrotte ieri sera.