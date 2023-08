Due 13enni violentate al Parco Verde di Caivano da un "branco" di 6 coetanei

Due cuginette, di appena 13 anni, sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Il fatto, come riferisce oggi «il Mattino» è avvenuto a inizio dello scorso luglio. Le due ragazzine all’inizio del mese scorso sarebbero state portate in un capannone. Il branco che avrebbe abusato delle cuginette sarebbe stato composto da sei ragazzi, forse tutti coetanei delle vittime. Le indagini hanno avuto inizio ad agosto quando i familiari delle vittime hanno presentato una denuncia ai carabinieri.