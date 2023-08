Il porto di Crotone cambierà pelle, previsti lavori per un totale di 15 milioni

Lavori per 15 milioni di euro sono già pronti a partire per dare un nuovo volto ed una nuova fruibilità al porto di Crotone. Ad annunciarlo, ieri mattina, Alessandro Guerri, dirigente dell'Autorità portuale delegato per l'infrastruttura di Crotone, assieme ad Andrea Agostinelli presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, al sindaco di Crotone Vincenzo Voce e al comandante della Capitaneria di porto Domenico Morello.

Un incontro voluto da Agostinelli proprio sul molo foraneo, da dove è stato possibile osservare i lavori già avviati. «A breve partiranno interventi che riguardano diverse zone e diversi ambiti – ha spiegato Guerri – partiremo dal porto vecchio, dall’allungamento del lanternino al quale è collegato il dragaggio dell’ingresso al porto». «Grazie a questo intervento – ha aggiunto Agostinelli – il porto sarà accessibile anche a navi grandi, penso alle grandi navi da crociera. Certo dovremmo liberare i fondali ma sono interventi già studiati e previsti. Entro il 2024 saremo in grado di consegnare questi lavori, diciamo entro la prossima estate». Guerri ha poi proseguito: «I lavori più grossi vanno poi dalla Capitaneria di Porto a Piazza Marinai d’Italia, passando per il molo Sanità. In questo caso il progetto è già in stato avanzato, ha già avuto i permessi di tutti i soggetti coinvolti». Interessante poi quanto sarà fatto sul porto nuovo, dove si lavora su due fronti: quello commerciale e turistico.

