Serenella: io non vedente aggredita dai bagnanti che non vogliono il mio cane guida in spiaggia

Durante una giornata di relax a Portovenere, nello Spezzino, Serenella, una donna non vedente, ha deciso di godersi un bagno alle Grazie. La sua tranquillità, però, è stata interrotta quando alcune bagnanti hanno contestato la presenza del suo cane in acqua. Pur tentando di spiegare l'importanza del suo cane guida e mostrando la pettorina regolamentare, le bagnanti hanno continuato con le loro obiezioni. Sentendosi angosciata e incompresa, Serenella ha chiamato le forze dell'ordine, le quali hanno prontamente sostenuto il suo diritto di essere accompagnata dal suo fedele compagno.

Ecco il racconto di Serenella su Facebook: "Sono una signora non vedente, con il mio cane guida, Labrador, Stella, e siamo in vacanza, alle grazie Portovenere, ci eravamo recati, sulla riva, e mi stavo bagnando i piedi, con il mio cane a fianco, e per legge sa perfettamente che lo posso fare, due signore, mi hanno continuato ad ossessionare, continuando ad insistere, che è vietato l’accesso ai cani, che il cane non può stare né in spiaggia, né sulla riva. Io ho spiegato molto cortesemente, ma continuavano a tormentarmi, quindi ho avvisato i carabinieri, e adesso dovrebbero aver informato, la polizia municipale locale, però vorrei far presente, ancora una volta, che le persone, oltre ad essere molto ignoranti, perseverano, con arroganza, nella loro disinformazione.ed è a mio parere, terribile, è molto demoralizzante, che ci possa essere questa forma di ignoranza, di inciviltà, nel 2023, e io non lo tollero, e denuncio la situazione".