Troppo caldo in fabbrica. L'azienda organizza la pausa gelato per i dipendenti

Tra le linee di produzione fa caldo e per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti l'azienda organizza la pausa gelato per tutti. Succede nel pordenonese, a Lestans di Sequals. Protagonista dell’iniziativa - come riportano oggi i quotidiani Messaggero Veneto e Il Piccolo - è la Tecnomek spa, impresa del gruppo multinazionale Bondioli &Pavesi.

L’azienda, specializzata nella produzione di componentistica di precisione per il settore oleodinamico, impiega 90 collaboratori. Tra le varie soluzioni adottate quest’estate per far fronte al grande caldo - oltre ai ventilatori per tutte le postazioni professionali, la distribuzione di sali minerali e i dispenser per l’acqua da usare con borracce in dotazione per tutti - c'è quindi anche l’"ice cream time", in programma ogni giorno, tranne il giovedì, alle 15. Si tratta di una pausa aggiuntiva fissata «nelle ore pomeridiane più calde», spiega Dario Daneluzzi, manager dell’azienda, durante la quale vengono distribuiti gratuitamente gelati.

«Chi dei dipendenti non volesse aderire non deve fare altro che comunicarlo in tempo in modo da evitare sprechi», aggiunge. Anche altre aziende dell’area hanno adottato nei giorni scorsi iniziative per far fronte alle alte temperature in fabbrica. Soltanto qualche settimana fa, l’Electrolux di Porcia aveva messo a disposizione dei dipendenti dei ghiaccioli. All’Electrolux di Susegana era stata invece distribuita anguria.