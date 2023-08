“O me la dai o me la prendo”: cartelli-choc in una discoteca fiorentina. I titolari del locale si scusano

Su un cartello c'era scritto «O me la dai o me la prendo», su un altro 'Check in' con una freccia indirizzata verso il basso ventre. È accaduto durante un evento in programma al Blanco Beach bar di Firenze, le foto della serata sono poi apparse in un post sulla pagina social del locale, scatenando una serie di polemiche e accuse di sessismo.

Il post è stato poi eliminato dopo aver ricevuto una serie di commenti negativi. Tra questi quello postato sulla propria pagina Instagram dal collettivo 'Le panche network' commentava: "In un sistema in cui violenze, molestie e sopraffazioni sono all’ordine del giorno, il Blanco ci offre l’esempio concreto di quanto una cultura basata sul possesso e sulla deumanizzazione dei corpi siano egemonica. Quanto, cioè, la narrazione dell’abuso sia forte al punto tale da innervarsi anche nell’industria dell’intrattenimento e del divertimento».

Secondo quanto riportato dall’edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica, che ha scritto della vicenda, i cartelli sarebbero stati tra i gadget forniti da una società esterna per le serate 'Aerofun’ in programma il venerdì sera fino a fine luglio nel locale fiorentino.

Varie le frasi scritte sui cartelli colorati, incluse quelle che hanno dato il via alla protesta. I vertici della discoteca, in una nota pubblicata dal quotidiano, si dicono dispiaciuti per quanto accaduto e prendono le distanze: «La direzione - si legge - è fortemente dispiaciuta per essere caduta nella leggerezza di permettere questo tipo di comportamento all’interno del proprio club». Si sottolinea poi di essere «consapevoli di quanto le discoteche abbiano un ruolo importante riguardo alla formazione morale e culturale dei giovani ed è per questo che abbiamo prontamente provveduto a rimuovere le foto che ritraevano quei gadget". Nella nota si spiega anche che l’espressione 'O me la dai o me la prendo', sarebbe ripresa «da una battuta che ha fatto il giro dei social, pronunciata da Lello di Bari circa due anni fa in un video che su Youtube ha fatto 1,6 milioni di visualizzazioni e che ha attirato l’attenzione del web con reinterpetazioni e addirittura dei remix».