Sconti sulle assicurazioni online, ma era una truffa. Denunciati sei giovani calabresi

Diciotto vittime in pochi giorni in tutta Italia. I carabinieri di Candia Lomellina, in provincia di Pavia, hanno denunciato sei persone, tutte di origini calabresi e di età compresa tra i 27 e i 53 anni, accusate di avere organizzato truffe sul web ai danni di utenti in cerca di sconti su assicurazioni online Rca. L’inchiesta era scattata a metà giugno a seguito di una querela presentata da una donna di 50 anni di Rosasco, nel Pavese. Dagli accertamenti condotti dai militari è emerso che un 27enne di Cirò Marina (Crotone) aveva aperto una falsa pagina web di assicurazioni on line con la quale attirava potenziali clienti da cui si faceva pagare «il premio» su un conto banco posta, a lui intestato, aperto e chiuso in pochi giorni. I soldi finivano poi sui conti dei complici. Sono state almeno 18 le vittime della truffa in pochi giorni su tutto il territorio nazionale per un danno economico di circa 21.100 euro.