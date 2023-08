Violenze, l'appello di Siffredi: “Manca la cultura sessuale. Nei film porno gli uomini si punturano e le donne sono anestetizzate”

Il porno non è più quello di una volta. A dirlo non è un nostalgico frequentatore di sale a luci rosse, ma l’incontestato re del settore: Rocco Siffredi.

Ex pornodivo, ma anche imprenditore e profondo conoscitore di tutto il mondo che ruota intorno al porno, senza mezzi termini si scaglia contro la deriva della pornografia digitale, oggi spesso disponibile gratuitamente online, e racconta di avere scritto anche al ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, che in un’intervista a QN ha denunciato l’accessibilità del porno anche ai bambini. «Non mi riconosco affatto nel porno di oggi: il sesso è diventato molto estremo» dice Siffredi in una triplice intervista a testate italiane e francesi

«Come vuoi spiegarlo ai giovani di oggi che quello che vedono su internet non è vero?» afferma Rocco Siffedi, «Loro non sanno che gli attori si punturano e che le ragazze sono anestetizzate. Gli attori naturali non esistono più, ma i giovani che guardano non lo sanno. Si chiederanno perché non hanno la stessa prestazione e quindi vanno in confusione. Ci vuole un’educazione sessuale per i giovani, per spiegare loro che cosa è la realtà».

Gli studios producono scene online sempre più estreme e piattaforme digitali creano e vendono contenuti pornografici amatoriali, senza alcuna regola. «Le ragazze della nuova generazione. Sono attratte dall’esca del guadagno facile che offrono alcune piattaforme, come MYM o OnlyFans» dice Siffredi, «mettendosi in mostra senza rendersi conto di cosa stanno facendo, che può causare danni. Le ragazze devono capire che entrano nel mondo digitale le loro foto e i loro video, sono sul web per tutta la vita. Non si può tornare indietro».

Non usa mezzi termini e ritiene necessaria una modifica legislativa nazionale o superiore: «Dobbiamo inasprire le leggi rispetto a chi non rispetta nessuna regola. Occorre anche essere molto attenti ai minori, perchè loro possono avere un facile accesso ai video» sottolinea «Nell’industria ci sono milioni di regole, mentre su Internet clicchi e nulla: nessuna regola».