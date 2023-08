Nascosto in un box filma con il cellulare una ragazza sotto la doccia in palestra: denunciato

Sorpreso mentre riprende una ragazza negli spogliatoi di una palestra, un ventenne fiorentino è stato poi denunciato per violenza privata. È accaduto ieri sera, intorno alle 22.30 in un centro sportivo alla periferia di Firenze. Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla polizia, da qualche giorno iscritto alla palestra, si sarebbe introdotto negli spogliatoi femminili e nascondendosi in un box avrebbe filmato con il cellulare una ragazza sotto la doccia. La giovane lo ha scoperto e ha gridato aiuto, attirando l’attenzione di altre donne presenti nello spogliatoio. Il ventenne ha tentato di fuggire ma è stato bloccato da un responsabile della palestra e dalle altre clienti mentre veniva nel frattempo dato l’allarme al 112 Nue. Gli agenti hanno sequestrato lo smartphone e denunciato il ventenne per violenza privata.