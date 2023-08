Calciatore 12enne colpito da fulmine a Chieti, ricoverato in gravi condizioni

Il 12enne calciatore colpito nel pomeriggio di oggi da un fulmine al campo Celdit di Chieti poco prima dell’inizio dell’allenamento, dopo essere stato intubato e portato all’ospedale clinicizzato Ss di Chieti, è stato trasferito all’ospedale Spirito Santo di Pescara presso il reparto di Rianimazione pediatrica. Le condizioni del 12enne restano gravi. Il ragazzino, secondo una prima ricostruzione, era andato in arresto cardiaco dopo essere stato colpito dal fulmine, prima di essere rianimato dai sanitari del 118 e portato in ospedale per le prime cure.