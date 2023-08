L'ex ufficiale Luca Orlandi resta asserragliato e lancia anche messaggi inquietanti

Ha postato un nuovo video sul suo canale Youtube Luca Orlandi l’ex ufficiale di complemento asserragliato da ieri nella sua abitazione. In tutto 3 messaggi, in uno dei quali ha anche ipotizzato la possibilità di gesti estremi dopo che i carabinieri si erano recati da lui per sequestrargli le armi che possedeva in maniera non più legittima.

Da ieri nell’edificio, circondato dalle forze dell’ordine, sono state staccate precauzionalmente le utenze di luce e gas, mentre sono stati evacuati i vicini, trasferiti presso amici e parenti o in alberghi. Nella zona la circolazione è interdetta. Sono presenti le forze dell’ordine, oltre a vigili del fuoco, Protezione civile e Polizia Locale.